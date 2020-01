Arsenal, David Luiz e Mustafi contestati dai tifosi: “Meglio due clown”

Il decimo posto in classifica, a meno dieci dalla zona Champions, è indicativo su quanto sia stata travagliata finora la stagione dell’Arsenal. I Gunners sembrano aver smarrito completamente il filo del progetto tecnico e nemmeno l’arrivo di Mikel Arteta in panchina ha sortito gli effetti sperati. Ieri è arrivato un pareggio insperato contro il Chelsea. Il 2-2 non è bastato ad evitare che David Luiz e Shkodran Mustafi finissero nel mirino delle critiche per gli svarioni difensivi. Sui social i tifosi si sono scatenati. C’è chi spera di non rivedere i due difensori ancora all’Arsenal nella prossima stagione. Ma il commento più frequente, abbinato a immagini di vario genere, è questo: “Meglio avere due clown che David Luiz e Shkodran Mustafi”.