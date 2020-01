Arsenal, David Luiz esalta Arteta: “Sono sicuro che con lui possiamo fare grandi cose. Il segreto è…”

Prima vittoria per l’Arsenal targato Mikel Arteta. I Gunners hanno sconfitto il Manchester United grazie alle reti di Pepé e Sokratis. Al termine della gara, come riporta la BBC, David Luiz, centrale dei londinesi, ha commentato con piena fiducia quello che potrebbe essere il futuro della squadra sotto la guida del nuovo allenatore.

TESTA AVANTI – “Credo che Arteta possa migliorare ogni giocatore. Mikel è un grande allenatore e conosce il calcio. Era un grande giocatore, porta cose nuove e personalmente credo nella sua filosofia. Faremo grandi cose in futuro, ma passo dopo passo“, ha detto David Luiz che poi a BT Sport ha aggiunto sulla gara: “Dobbiamo essere onesti e umili e ammettere che fisicamente non siamo pronti. Ma dove fisicamente non arrivi devi metterci il cuore. Non puoi cambiare da zero a 10 in un giorno, una settimana, un mese, ma è bello vedere come questi ragazzi, anche giovani, iniziano a capire l’impegno che serve e che comportamenti devono avere per fare le cose in grande e diventare grandi nel calcio. Il segreto nel calcio e nella vita è essere felice. Se lo sei, se lavori con gioia e credi in ciò che stai facendo tutto sarà diverso e anche i risultati saranno diversi. La nostra stagione non è quella che dice la classifica. Abbiamo iniziato molto male, ma le cose possono cambiare e ci sono ancora alcune gare per cui lottare e tanti miglioramenti per il futuro”.