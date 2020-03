Arsenal, dramma Torreira: stagione finita per la frattura alla caviglia

Brutte notizie per l’Arsenal e per Lucas Torreira. Il centrocampista ex Sampdoria, reduce dall’infortunio contro il Portsmouth subito il 2 marzo, sarà costretto a saltare le gare da qui al termine della stagione. Il comunicato Gunners apparaso sul sito del club e sui canali social lascia pochi dubbi: dalle 8 alle 10 settimane per la frattura alla caviglia destra.

Per Torreira, dunque, stagione finita in ampio anticipo ma anche la Copa America a rischio. Mikel Arteta dovrà trovare il modo di rimpiazzare il centrocampista da qui alla fine della Premier League.