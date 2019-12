Arsenal, è la peggior serie negativa del Nuovo Millennio: c’è un record

Un allenatore esonerato e il decimo posto in classifica: il momentaccio dell’Arsenal si può riassumere così. I Gunners stanno attraversando il periodo peggiore in termini di risultati nel Nuovo Millennio. Infatti, l’ultima volta che la formazione londinese non vinceva nove partite consecutive era il 1977. Un dato che fa riflettere su quanto sia stato disastroso il percorso dell’Arsenal. L’ultimo successo risale alla sfida contro il Brighton. Nemmeno il cambio in panchina, con Fredrik Ljungberg al posto di Unai Emery, sembra aver sortito l’effetto sperato.