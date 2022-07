Arsenal, ecco Gabriel Jesus dal City: iniziativa se si acquista la sua maglia

Mancava soltanto l'ufficialità che adesso è arrivata. Gabriel Jesus è un nuovo giocatore dell' Arsenal , che ha appena annunciato il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester City per circa 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro).

Sui profili social del club Gunners e sul sito ufficiale della società di Londra ecco il comunicato con tanto di benvenuto da parte di tutti gli addessi ai lavori. In modo particolare di mister Arteta protagonista anche in un filmato social in cui consegna la maglia numero 9 al nuovo bomber del suo club.