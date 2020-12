Arsenal, effetto Arteta finito? Gunners mai così male da 45 anni

Per uno storico gigante che sembra in ripresa, vale a dire il Manchester United, c’è un colosso sempre più in crisi. L’Arsenal sta vivendo una fase di profonda involuzione in campionato. Il declino risale alla scorsa stagione, quando venne esonerato Unai Emery, tecnico scelto come successore di Arsene Wenger. Quindi ecco Mikel Arteta, arrivato dal Manchester City dove aveva fatto da vice di Pep Guardiola. Scelta che aveva portato in dote in estate due trofei: la FA Cup e la Community Shield. Ora, però, i trionfi estivi sembrano davvero piuttosto lontani.

DISASTRO

Lo dice la classifica, con solamente 14 punti raccolti. Si tratta del peggior rendimento dal 1974/75 a oggi. Va detto che in quell’occasione, però, i punti per vittoria erano due. Oggi contro l’Everton è arrivata l’ottava sconfitta in campionato. Numeri disastrosi, che mettono in discussione anche la permanenza di Arteta.