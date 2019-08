Arsenal, Emery: “Abbiamo tre capitani e dobbiamo decidere. Obiettivi? Rosa migliore grazie al mercato, ma…”

Conferenza stampa di vigilia in casa Arsenal ad un giorno dall’esordio in Premier League contro il Newcastle. Il tecnico Unai Emery ha parlato del momento della squadra in vista della nuova stagione. Mercato e obiettivi tra i temi affrontati dall’allenatore.

MERCATO – “Sono felice e soddisfatto del lavoro estivo fatto dal club sul calciomercato, adesso siamo pronti per far partire la nostra stagione. La società ha fatto di tutto per rinforare la squadra. Tierney e David Luiz hanno esperienza a grandi livelli, ci aiuteranno. Il capitano? Koscielny se n’è andato cinque giorni fa, dobbiamo decidere. Per adesso abbiamo Xhaka, Ozil e Nacho dobbiamo scegliere”.

AMBIZIONE – E sugli obiettivi dei Gunners in questa annata, Emery è chiaro: “Sarà una stagione difficile ma abbiamo l’ambizione e la motivazione di fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo essere nelle prime quattro ma adesso Manchester City e Liverpool sono più avanti. Noi siamo con Tottenham, Chelsea e Manchester United ma dietro hanno lavorato bene sul mercato altre come Everton, West Ham, Leicester, Wolverhampton e Watford”.