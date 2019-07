Arsenal, Emery: “Ceballos? L’infortunio di Asensio può cambiare le cose. Sulla Premier…”

Dopo il ko ai rigori contro il Real Madrid in ICC, il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha parlato in sala stampa del lavoro che occorre fare per riportare la squadra ad un certo livello.

L’attenzione del tecnico è diretta, soprattutto, alla stagione in Premier League che ormai è alle porte e agli obiettivi da raggiungere, anche sul mercato.

ARRENDEVOLE – “Dobbiamo essere realistici perché il divario tra noi, Manchester City e Liverpool è di tanti punti”, ha detto Emery sulla classifica della passata stagione. “Dobbiamo ridurre il gap ed essere più competitivi. E ciò che dobbiamo fare è migliorare in difesa senza perdere le nostre qualità offensive. Penso che siamo migliorati nella scorsa stagione, ma non è stato sufficiente per qualificarsi in Champions. Nonostante tutto sono ottimista, possiamo fare un passo avanti per arrivare fra le prime quattro”, ha concluso l’allenatore dell’Arsenal che su Dani Ceballos, giocatore del Real Madrid dato per partente proprio in direzione Gunners: “Uno dei nostri obiettivi per questa partita era non avere infortuni, e loro ne hanno avuto uno con Asensio. Potrebbe essere una cattiva notizia per loro e per noi, non so se ora cambierà qualcosa”.