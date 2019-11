Arsenal, Emery contestato dai tifosi: “Fai come Villa, vattene e ritirati!”

Otto punti di ritardo dalla zona Champions e uno spogliatoio che sembra una polveriera. Non è un momento semplice per Unai Emery. Il tecnico dell’Arsenal si trova a fare i conti con un avvio di stagione particolarmente complicato sotto tanti profili. E i tifosi non sembrano più così convinti della bontà del suo operato, nonostante la finale di Europa League conquistata nella scorsa annata. Un esempio è arrivato nelle ultime ore: Emery ha twittato un suo pensiero per David Villa, allenato da lui ai tempi del Valencia. L’attaccante spagnolo ha annunciato il ritiro e Unai lo ha ringraziato e omaggiato: “Orgoglioso di aver condiviso parte della mia carriera con un giocatore come te. Grazie di tutto e ti auguro il meglio”. Tuttavia, alcuni tifosi dell’Arsenal non hanno esitato ad attaccare il proprio allenatore: “Penso che sia tempo che tu vada in pensione con lui”. E ancora: “Vattene dal mio club e non tornare mai più”.