Arsenal, Emery difende Pépé: “Bisogna avere pazienza, noi abbiamo bisogno di lui”

Nicolas Pépé è finito sul banco degli imputati. L’attaccante ivoriano dell’Arsenal, acquistato in estate per 80 milioni di euro dal Lille, è stato duramente criticato nelle scorse ore dall’ex difensore Martin Keown. In sua difesa, però, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Aston Villa, sono arrivate le parole del tecnico dei Gunners Unai Emery.

TEMPO – “A Nicolas serve ancora un po’ di tempo per adattarsi. Sta giocando bene, ma sappiamo tutti che da parte sua devono arrivare prestazioni migliori. Deve fare l’ultimo step di crescita. Con lui stiamo lavorando anche in maniera individuale, con sessioni video dopo gli allenamenti. Abbiamo bisogno di lui”.