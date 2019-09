Arsenal, Emery è già sulla graticola: “In panchina c’è Unai… Wenger!”

Dopo una partenza sprint, l’Arsenal torna a faticare in Premier League. Nelle ultime due gare, i Gunners hanno raccolto un solo punto, perdendo contro il Liverpool e pareggiando contro il Tottenham. E già arriva qualche critica nei confronti di Unai Emery. Una stoccata pesante verso il tecnico del club londinese arriva dall’ex centrocampista inglese Paul Merson ai microfoni di Sky: “Il derby del Nord di Londra è stato un grande spettacolo, una partita vera e propria. L’Arsenal è riuscito a pareggiare nonostante i due gol di svantaggio. Ma è cambiato qualcosa all’Arsenal? Io non penso. La squadra è stato elogiata per non essere crollato a Liverpool la settimana prima ed è un merito che è dovuto, ma non è cambiato nulla. È come se Unai Wenger stesse gestendo la squadra…”. Dopo la stoccata, Merson ha proseguito: “Ogni volta che il Tottenham riusciva a sfondare, sembrava che stesse per andare a segno. L’Arsenal era troppo fragile. I problemi a centrocampo sono apparsi seri. Hai Granit Xhaka che va in giro a dare calci alle persone per poi essere sanzionato…”. Insomma, tempi duri per i Gunners.