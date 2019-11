Arsenal, Emery perdona Xhaka: “Voglio dargli fiducia, ma spetta a lui convincere i tifosi…”

Potrebbe essere arrivato il momento di ‘perdonare’ Granit Xhaka. Il calciatore dell’Arsenal che solamente poche settimane fa era stato protagonista di un acceso diverbio con i tifosi che lo avevano fischiato e insultato, sarebbe pronto a tornare sul campo di gioco.

Lo ha annunciato il tecnico Unai Emery ai microfoni del Guardian confidando che il calciatore ha fatto un passo indietro: “Abbiamo avuto un’ottima conversazione con lui. Il suo modo di pensare è migliorato ed è più vicino a tornare in campo. Il mio compito è quello di riportarlo sul campo per aiutare la squadra. Ma starà a lui convincere ogni fan della sua devozione per noi. Domani decideremo se può giocare, ma personalmente voglio che torni. Voglio dargli fiducia”.

Per Emery, dunque, pace fatta con Xhaka. Resta da vedere cosa ne penseranno i sostenitori Gunners che ad ottobre lo aveva pesantemente contestato nel match contro il Crystal Palace.