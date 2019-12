Arsenal, esplode anche il caso Ozil: che sfuriata dopo la sostituzione!

Non c’è pace per l’Arsenal. Dopo la contestazione dei tifosi, l’esonero di Unai Emery e gli ultimi disastrosi risultati, ora esplode il caso di Mesut Ozil. L’attaccante tedesco si è reso protagonista di un gesto clamoroso durante la sfida contro il Manchester City persa nettamente per 3-0. Il tecnico dei Gunners Fredrik Ljungberg ha deciso di sostituirlo al 58′, deciso a rivoluzionare l’assetto e forse poco convinto dalla prestazione del giocatore. Al momento della sostituzione, Ozil si è scatenato prendendo a calci il proprio guanto e mostrandosi furibondo, anche se non è dato sapere se per la scelta del proprio allenatore o se per la propria gara. I tifosi dell’Arsenal non hanno gradito e lo hanno immediatamente bersagliato sui social. Tempi duri, durissimi per l’Arsenal.