Arsenal flop col Crystal Palace, Arteta ci mette la faccia: “Mi scuso, critiche meritate”

Brutta sconfitta per i Gunners e il mister chiede scusa ai tifosi

Nella serata di ieri l’ Arsenal ha fatto i conti con una pesante sconfitta in Premier League. Un k.o., quello contro il Crystal Palace, che rallenta la corsa dei Gunners verso un posto nella prossima Champions League. Netto il 3-0 subito da parte della squadra allenata dallo storico ex Patrick Vieira. Un esito che non è piaciuto ai fan londinesi che hanno fischiato e criticato aspramente la squadra. Mikel Arteta , nel post match, ai microfoni di Sky Sports, ci ha messo la faccia chiedendo pubblicamente scusa.

MEA CULPA - "Congratulazioni al Crystal Palace per la partita che ha giocato, ma noi ci siamo complicati la vita da soli. Abbiamo creato poco, soprattutto nel primo tempo, mi scuso con i nostri tifosi", le parole del tecnico dell'Arsenal Arteta. "Non abbiamo avuto la presenza né la compostezza per dominare la gara, è questo che mi dà più fastidio. Quando abbiamo avuto le grandi occasioni non abbiamo segnato, prima di tutto dobbiamo alzare le mani e ricevere le critiche che meritiamo. Le accettiamo, ci guardiamo allo specchio e pensiamo alla prossima partita".