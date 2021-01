Arsenal, il mistero Aubameyang si infittisce e Lacazette… gli dedica il gol

Pierre-Emerick Aubameyang è letteralmente sparito e nessuno sa se e quando tornerà ad allenarsi e giocare con l’Arsenal. Alcuni giorni fa, l’attaccante era partito come di consueto con la squadra per giocare la sfida di FA Cup contro il Southampton. Peccato che, come spiegato dai tabloid inglesi e successivamente anche dal manager Gunners Arteta, qualcosa gli abbia impedito di scendere in campo e, anzi, lo ha costretto a fare ritorno a casa.

Mistero ancora irrisolto e adesso c’è grande preoccupazione anche vedendo le reazioni dei compagni. Su tutti di Lacazette che gli ha voluto dedicare un gol nel match di ieri in campionato, ancora contro il Southampton.

Mistero Aubameyang: la dedica di Lacazette

Come detto, il caso legato alla “scomparsa” di Aubameyang inizia a farsi sempre più preoccupante. Infatti, il suo compagno di reparto, nonché grande amico Lacazette, ha voluto far sentire la propria vicinanza al giocatore del Gabon. A segno nel 3-1 rifilato al Southampton, il francese ha esultato facendo il gesto del numero 14 con le mani. Esattamente il numero di Aubameyang.

Ulteriori perplessità arrivano ancora da Arteta. Il tecnico dell’Arsenal, come spiegato dal Sun, ha commentato esattamente come pochi giorni fa la vicenda legata all’attaccante: “Se so dare qualche dettagli su Aubameyang? No. So solo che deve affrontare questo problema personale. Vedremo come si evolverà la vicenda”. Il mistero si infittisce…