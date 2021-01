Arsenal, in campo con la colonna sonora di Kurt Angle “You S**k”: i Gunners non vincono e i social non perdonano…

L’Arsenal è solita scendere in campo con diversi effetti sonori spesso presi in prestito dal mondo del wrestling. Anche in occasione della partita giocata ieri contro Crystal Palace i Gunners hanno optato per una colonna sonora di questo tipo e nel secondo tempo, per incitare la squadra, è stata scelta la canzone Medal usata dal noto atleta Kurt Angle, diventata però celebre come “You Suck“.

Proprio per questa sua fama, il pezzo ha avuto, almeno sui social, ma poi anche sulla squadra visto lo 0-0 maturato sul campo… l’effetto opposto.

Nonostante, ovviamente, l’intento di chi ha fatto partire la musica fosse quello di dare una spinta in più alla squadra di Arteta, in molti sui social network hanno decisamente poco apprezzato la decisione della colonna sonora. C’è chi parla di vera e propria gaffe da parte dell’Arsenal e chi, invece, ironizza sull’annata dei Gunners dicendo che mai pezzo fu più azzeccato di così. Insomma, visto il mancato successo, probabilmente questa musica non verrà più scelta…