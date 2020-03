Arsenal, Kolasinac rivela: “Guendouzi è il re degli scherzi”

Nonostante la difficile stagione, in casa Arsenal sembra regnare un’atmosfera tutto sommato amichevole. Lo dimostra la rivelazione fatta da Sead Kolasinac a Sky Sport. Il compagno più divertente? Senza alcun dubbio Matteo Guendouzi. Le motivazioni sono presto individuabili: “Perché è giovane, gli piace fare battute. Ogni mattina ride, quindi per me è sicuramente Matteo il più divertente. E poi fa molti scherzi, non lo dico per la televisione. Se sto giocando a carte e perdo, viene dietro di me e grida: ‘Ahh hai perso!’. O qualcosa di simile…”.