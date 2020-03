Arsenal, la Champions League potrebbe arrivare grazie al… Coronavirus

Una stagione sottotono, quella vissuta fin qui dall’Arsenal. I Gunners occupano infatti il nono posto in Premier League, al di fuori, quindi, dei piazzamenti che valgono una qualificazione alle prossime coppe europee. Per i londinesi tuttavia, come riporta AS, potrebbero aprirsi clamorosamente le porte della Champions.

L’attuale torneo è stato infatti sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, con il futuro del campionato che rimane un’incognita. Nel caso in cui la Premier non dovesse riprendere, la stagione attuale potrebbe venir annullata, con la classifica del campionato 2018/2019 che verrebbe presa in considerazione per l’accesso alle coppe europee. L’Arsenal, in quel torneo, chiuse al quinto posto, ma la sanzione inflitta al Manchester City per violazione del fair play finanziario, con la formazione di Guardiola esclusa per due anni dalle competizioni internazionali, spalancherebbe le porte della Champions ai Gunners.