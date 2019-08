Arsenal, la confessione di Emery: “Il Liverpool un esempio per noi”

Big match in programma questo pomeriggio alle 18.30 all’Emirates Stadium. L’Arsenal di Unai Emery ospiterà infatti il Liverpool campione d’Europa in una sfida che promette reti e spettacolo. E nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, il tecnico dei Gunners, come riporta il Sun, ha avuto parole al miele per i rivali.

ESEMPIO – “Il Liverpool è un ottimo esempio per noi: ho potuto osservare dall’esterno come sono migliorati ogni anno e adesso hanno uno stile e una mentalità molto forti. Stanno conquistando titolo e apprezzo molto il loro lavoro: le loro prestazioni e le loro qualità sono sorprendenti. Io voglio lavorare in modo simile, creando una nostra mentalità e migliorandoci progressivamente. Al momento i Reds e il Manchester City hanno un grosso margine su di noi, ma questa partita è per noi una grande opportunità”.