Arsenal, la panchina di Emery traballa: i bookmakers stilano la lista dei possibili sostituti

Il ko di lunedì scorso in casa dello Sheffield United ha acceso diversi malumori all’interno dell’ambiente dell’Arsenal. I Gunners, in questo inizio di stagione, non hanno infatti entusiasmato, con la posizione del tecnico Unai Emery che si è fatta pericolosamente a rischio. Per questo, come riporta il Sun, i bookmakers hanno già stilato una lista dei possibili sostituti del tecnico spagnolo.

FAVORITI – I favoriti a prendere il posto dell’ex allenatore del Paris Saint-Germain sono Mikel Arteta, Patrick Vieira e Nuno Espirito Santo. Più indietro Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers e Fredrik Ljungbeg, con l’ex bandiera dell’Arsenal Thierry Henry ancora pù indietro.