Arsenal, l’affondo dell’ex Sagna: “Sembra un circo…”

Stagione fin qui complicata per l’Arsenal, che nelle scorse settimane ha esonerato il tecnico Unai Emery. I Gunners, attesi dalla delicata sfida con il Manchester City, occupano attualmente soltanto la nona posizione in Premier League. Della situazione della squadra, a Sky Sports, ha parlato l’ex difensore dei londinesi Bacary Sagna.

CIRCO – “Il club in questo momento è un grande circo, non si sa chi se ne andrà e chi prenderà le decisioni. I giocatori sembrano aver perso fiducia e non possono essere biasimati, visto che ancora non sanno chi sarà il loro prossimo allenatore. E’ una situazione difficile: per dare stabilità, occorre trovare un tecnico il prima possibile”.

