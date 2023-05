Arsenal, laser puntato su Mudryk: tifoso arrestato

In Inghilterra è stato arrestato un tifoso dell'Arsenal per aver puntato il laser in faccia al calciatore ucraino del Chelsea Mikhail Mudryk nel finale della partita del 34esimo turno di Premier League. La gara si è disputata a Londra sul campo dell'Arsenal ieri ed è terminata con il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Mudryk è entrato al 71 ', non incidendo sul risultato. L'ucraino era vicino al passaggio all'Arsenal nella finestra di mercato invernale, ma ha finito per trasferirsi al Chelsea. I fan dei Gunners non l'hanno dimenticato e hanno fischiato Mudryk quando è entrato campo. Tuttavia, non si sono fermati qui. Uno dei fan dell'Arsenal ha puntato con il laser costantemente il viso di Mudruk e oggi l'uomo è stato arrestato.