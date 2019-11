Arsenal, l’ex juventino Vieira in pole position per prendere il posto di Emery

E’ sempre più traballante la posizione di Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal. I Gunners, in questa prima parte di stagione, hanno deluso le aspettative, occupando solamente la sesta posizione in campionato. Un rendimento che non sta lasciando soddisfatta la dirigenza, che sta pensando di dare il benservito al proprio tecnico.

IDEA – In pole position per prendere il posto dell’allenatore spagnolo, secondo quanto raccolto dal Daily Express, vi sarebbe l’ex centrocampista della Juventus Patrick Vieira. Il francese guida attualmente il Nizza, ma tornerebbe volentieri all’Arsenal, dove, da giocatore, ha trascorso ben nove stagioni dal 1996 al 2005.