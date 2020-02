Arsenal, l’ex Perry Groves consiglia Arteta: “Mandi via questi 9 giocatori…”

Se Mikel Arteta vuole portare in alto l’Arsenal dovrà fare un bel mercato. Non solo in entrata, ma soprattutto in uscita. Parola di Perry Groves, ex calciatore Gunners, che ai microfoni di talkSPORT ha detto la sua sul futuro del club londinese.

NOVE OUT – “Non si tratta di dire a questi calciatori che non sono bravi o che non hanno talento, ma semplicemente che non fanno per l’Arsenal. Devi sfruttarli adesso perché poi non saranno più utili”, ha detto Groves. “Parliamo di David Luiz, Mustafi, Sokratis, Ceballos che andrà via perché è in presitot, Ozil, Xhaka, Chambers, Elneny e Mkhitaryan che anche loro sono in prestito (al Besiktas e alla Roma ndr)”. “Ha bisogno di loro adesso, e non in futuro. A lungo termine deve sbarazzarsi di loro se vuole fare bene all’Arsenal”.