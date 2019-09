Arsenal, l’ex Van Persie attacca Emery: “Dovrebbe sfruttare le qualità della sua squadra e invece…”

Robin Van Persie non le manda certo a dire all’Arsenal e al suo tecnico Unai Emery. L’ex stella anche dei Gunners, direttamente dalle colonne del Daily Star, ha lanciato una dura frecciata all’allenatore degli inglesi riguardo all’approccio della sua squadra alle gare.

STOCCATA – “Io penso che se alleni una delle migliori sei squadre d’Inghilterra devi farla giocare assecondando le qualità dei giocatori che hai a disposizione”, ha detto Van Persie riferendosi al gioco e alle tattiche di Emery. “Quando alleni uno di questi team, hai i soldi, lo stadio, i giocatori, i tifosi, tutto. Se paragoniamo l’Arsenal al Liverpool e al Manchester City, vediamo che loro stanno giocando all’80% delle loro possibilità, usando la loro mentalità e le loro caratteristiche, invece l’Arsenal no. L’allenatore dei Gunners dovrebbe giocare assecondando i propri punti di forza e non adeguandosi alla forza dei propri avversari. Contro il Liverpool, ad esempio, è successo così. Secondo me, Emery si adatta troppo e non dovrebbe…”.