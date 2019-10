Arsenal, l’ex Wenger difende Pépé: “Grande giocatore, ma non ha la libertà che aveva in Francia…”

Un avvio di stagione tutt’altro che esaltante, quello di Nicolas Pépé con la maglia dell’Arsenal. L’attaccante ivoriano, prelevato a cifre record in estate dal Lille, sta faticando non poco a trovare una buona continuità di rendimento con la maglia dei Gunners, con numerose critiche piovute in queste settimane nei suoi confronti. A difesa del giocatore sono però arrivate le parole dell’ex tecnico dei londinesi Arsene Wenger, che, a Omnisport, ha così dichiarato.

PAZIENZA – “Pépé è un giocatore che mi piace, prenderlo è stata una buona decisione. Ancora non si è adattato al calcio inglese, ma bisogna avere pazienza e dargli del tempo. Ho l’impressione che non abbia la stessa libertà che aveva in Francia”.