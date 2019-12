Arsenal, l’ex Wright consiglia Arteta: “Si sbarazzi al più presto di Mustafi…”

Sconfitta in rimonta per l’Arsenal nel derby londinese con il Chelsea, con i blues capaci di imporsi per 2-1 ribaltando l’iniziale svantaggio. Un ko che costringe i Gunners di Mikel Arteta, subentrato a Ljungberg negli scorsi giorni, a rimanere nella pancia della classifica. Per migliorare la situazione, ai microfoni di Match of the Day, è arrivato il suggerimento dell’ex attaccante Ian Wright, che si è scagliato contro l’ex difensore della Sampdoria Shkodran Mustafi.

VIA – “Mustafi è stato letteralmente pietrificato da Abraham. Arteta non può fare niente per allenare un difensore della sua esperienza: quelli come lui sono proprio i giocatori di cui deve cercare di sbarazzarsi”.