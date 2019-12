Arsenal, Ljungberg non convince: nuovo nome per la panchina

Il tormentone allenatore non è ancora finito in casa Arsenal. Dopo l’esonero di Unai Emery, la panchina è stata affidata a Fredrik Ljungberg fino a giugno anche a causa delle difficoltà di trovare un top manager a stagione in corso. In estate, però, potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione. Infatti, secondo alcune fonti inglesi, i Gunners sarebbero intenzionati a portare a Londra Brendan Rodgers, l’allenatore alla guida del Leicester City. Attualmente l’ex Liverpool si trova a suo agio con le Foxes, ma il richiamo di una big come l’Arsenal potrebbe giocare un ruolo importante.