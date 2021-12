Arsenal, Martinelli fa la storia del club: trova gol numero 7000 in Premier League

Grande traguardo per i Gunners

Nonostante i diversi problemi dovuti alla querelle Aubameyang, l' Arsenal non si distrae e anzi, tira fuori il meglio di sé. I Gunners hanno trovato un'altra vittoria importantissima in Premier League, questa volta contro il Leeds. Nell'ultimo turno di campionato, netto il 4-1 esterno rifilato dagli uomini di Arteta a quelli di Bielsa. Una festa che è stata doppia visto il grande traguardo da record raggiunto dal club di Londra: i 7000 gol nella massima serie.

Infatti, come riportato da Opta, è Gabriel Martinelli, autore di una doppietta, ad aver regalato questo incredibile dato all'Arsenal. Il club inglese è solamente il terzo a riuscire in questa impresa, dietro le due squadre di Liverpool, i Reds appunto e l'Everton arrivate rispettivamente a quota 7069 e 7139.