Arsenal, Martinelli: “L’interesse del Real Madrid? Io voglio vincere la Champions League qui…”

A neanche 19 anni, Gabriel Martinelli ha saputo affermarsi come uno dei giovani più interessanti sul panorama mondiale. Sull’attaccante dell’Arsenal, non a caso, ha messo gli occhi anche il Real Madrid, con il giocatore che ha così commentato l’interesse dei blancos a FourFourTwo.

FUTURO – “Il Real? Io voglio vincere la Champions League e molti altri titoli qua, in modo da rendere felici i tifosi dell’Arsenal. Loro meritano il meglio, così come tutto lo staff del club. Voglio restituire ai Gunners qualcosa dopo tutto quello che hanno fatto per me”.