Arsenal, Mikel Arteta conferma Ljungberg nello staff: “Ci ho parlato, è la cosa migliore”

Nel Boxing Day di Premier League ci sarà la prima sulla panchina dell’Arsenal per Mikel Arteta, che ha preso il posto di Freddie Ljungberg, rimasto tecnico ad interim dopo l’esonero di Emery. Nella conferenza in vista del Bournemouth, l’allenatore spagnolo, ex vice di Guardiola, ha deciso di inserire Ljungberg nel proprio staff. “Ci ho parlato dopo il pari con l’Everton, gli ho detto quali fossero le mie idee e chi avrebbe preso parte al mio staff tecnico. La cosa migliore per noi era che lui restasse – ha detto Arteta -, dopo aver capito quali fossero le sue aspettative e cosa avesse in mente di fare. Per me è disponibile, conosce bene i giocatori, la situazione, la storia del club. Inizieremo un nuovo capitolo dei Gunners, con nuove idee e nuovi modi di fare le cose. Ho avuto una ottima impressione di Ljungberg, è pronto ad aiutare la causa. Insieme chiederemo alla squadra passione per migliorare il più rapidamente possibile”