Arsenal, nuovo passo falso: il Watford rimonta, è 2-2

L’Arsenal continua a balbettare. Contro un ottimo Watford, i Gunners non riescono a gestire il doppio vantaggio realizzato con Aubameyang tra il 22′ ed il 32′. L’attaccante francese è bravissimo a sfruttare le occasioni capitate: prima segna in girata, poi beffa il portiere con una conclusione perfetta. Nella ripresa però arriva la rimonta degli Hornets: al 54′ Cleverley approfitta di un’amnesia dei difensori avversari ed accorcia le distanze. Poi all’81’ Pereyra pareggia i conti su rigore. L’Arsenal non riesce a mantenere un rendimento continuo e vede la vetta della Premier League ancora più lontana.