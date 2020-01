Arsenal, Ozil pazzo di Arteta: “Clima sereno con lui, ora tutti sanno cosa devono fare in campo…”

Toccherà a Mikel Arteta risollevare le sorti dell’Arsenal, fin qui autore di una stagione sottotono. Il tecnico spagnolo è subentrato nelle scorse settimane a Unai Emery e il suo approdo è coinciso con un’impennata del rendimento di Mesut Ozil. Proprio il tedesco, all’Evening Standard, ha parlato del nuovo allenatore.

SERENITA’ – “Come regista ho bisogno di spazio e il suo stile di gioco mi permette di trovarlo. Con lui stiamo lavorando per mantenere il possesso palla e il controllo della partita. Il clima adesso è sereno: tutti sorridono, questo ci permette di fare bene. Ora si vede che abbiamo una struttura in campo: tutti sanno cosa devono fare e siamo felici per le ultime due vittorie”.

ARSENAL, AUBAMEYANG SI SFOGA: “AI MEDIA PIACE INVENTARE STORIE, IO ADORO QUESTO CLUB”