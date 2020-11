Arsenal, Pepé espulso e insulti social: club si schiera contro i fan e annuncia indagini della polizia

In casa Arsenal non è certo un buon momento. Non solo la mancanza di risultati sul campo, ma adesso anche un duro faccia a faccia tra società e tifosi, quest’ultimi protagonisti in negativo dopo lo 0-0 maturato contro il Leeds. La mancata vittoria Gunners, a detta di parecchi fan, è stata anche colpa di Nicolas Pepé, espulso dal direttore di gara. Con l’uomo in meno, per il club di Londra è stato difficile portare a casa il successo obbligando la squadra di Arteta all’ennesimo weekend incolore.

Arsenal, Pepé insultato sui social: la nota del club

Proprio il cartellino rosso subito dall’attaccante ha generato diverse manifestazioni violente ai danni del giocatore. Insulti di ogni tipo sono piovuti sui social all’indirizzo di Pepé. Così tanti che la stessa società ha deciso di schierarsi apertamente in difesa del suo tesserato. “Condanniamo in maniera totale gli atroci insulti contro Pepé e Alioski sui social media. Questo è assolutamente inaccettabile e il club lavorerà con la polizia e le autorità per fare tutto il possibile per rintracciare e perseguire i responsabili”.

Una presa di posizione netta da parte dei Gunners che alimenterà senza dubbio i già tanti malumori tra i tifosi.