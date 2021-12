Arsenal, tolta la fascia di capitano ad Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang non è più il capitano dell'Arsenal per motivi disciplinari

L’Arsenal ha annunciato, con un comunicato ufficiale, di aver tolto per motivi disciplinari al suo attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, la fascia di capitano. L’attaccante gabonese salterà, per lo stesso motivo, anche la prossima partita di Premier League contro il West Ham, di mercoledì sera. In questa stagione Aubameyang, in 15 partite ha segnato 7 gol e realizzato due assist. Il comunicato ufficiale del club: “Dopo l’ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per la partita di mercoledì contro il West Ham United. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Il nostro pensiero ora è alla sfida di mercoledì”.