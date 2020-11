Arsenal, rissa in allenamento? Arteta: “Non so. Ci vedo male da lontano…”

Giorni particolari in casa Arsenal dove la squadra è stata messa al centro dell’attenzione per una presunta rissa avvenuta tra alcuni giocatori. A lanciare la news era stato il The Athletic che aveva menzionato Ceballos e David Luiz come i “cattivi” di turno. A parlare dell’accaduto e non negare la possibile situazione è stato Mikel Arteta. Come riporta BT Sport, il manager dei Gunners ha risposto a modo suo sulla questione…

Arteta: “Non vedo bene da lontano…”

“Ho una vista molto scarsa e non sempre vedo cosa succede lontano da me”, ha risposto in modo molto singolare Arteta sulla presunta rissa in allenamento. “C’è un alto livello di competizione anche in allenamento e piccoli malintesi si verificano molte volte al giorno. Tutti questi problemi vengono risolti immediatamente all’interno del team e non c’è molto di cui parlare qui. Ecco perché ci alleniamo a porte chiuse. Per evitare anche questi problemi. In ogni caso ci saranno delle conseguenze”.