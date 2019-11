Arsenal, rottura con Xhaka? Emery lo esclude, a gennaio può partire

In casa Arsenal proprio non riesce a esserci pace. Dopo le recenti contestazioni al tecnico Unai Emery, il club londinese deve fare i conti con l’esplosione del caso di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, capitano dei Gunners, sta vivendo un momento difficile con l’ambiente. Dopo essere uscito tra i fischi contro il Crystal Palace, Xhaka ha continuato lo scontro sui social con i propri tifosi. L’ultimo episodio in questi giorni: il giocatore ha postato una foto con la maglia della nazionale, ribadendo di sentirsi più felice. Oggi, Granit non scenderà in campo contro il Southampton. Per scelta tecnica sarà costretto a sedersi in tribuna. Un segnale che lascia presagire una possibile cessione già a gennaio. Non mancano le pretendenti anche in Italia.