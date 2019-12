Arsenal sconfitto e in crisi, Bellerin non si dà pace: “Sono senza parole. Diamo il 100% ma va tutto storto”. E quel ‘record’…

Non basta la cura Ljungberg all’Arsenal per ritrovare il successo in Premier League. Dopo l’esonero di Emery, neppure la ventata di freschezza portata dall’ex leggenda cambia la situazione. I Gunners sono stati sconfitti, inaspettatamente, dal Brighton. Un ko che avvicina il club londinese ad un record negativo della sua storia.

L’Arsenal potrebbe eguagliare la striscia più lunga di risultati senza vittorie fatta registrare nel marzo 1977. A parlare del momento della squadra ai microfoni di Amazon Prime Video è stato il terzino Gunners Hector Bellerin, che senza giri di parole ha ammesso la propria sofferenza.

TUTTO STORTO – “Non so che dire. Sembra che tutto quel che facciamo non ci riesca. Diamo tutto in campo, creiamo, difendiamo bene ma va tutto storto. Sono senza parole. Ognuno dà il 100%, vogliamo sempre dare il meglio ma siamo senza energie. So che adesso sembra difficile, ma sono certo che i risultati arriveranno. Lo voglio credere”, ha detto il classe 1995.

RECORD – Con questa partite, come detto, sono ben nove le gare senza successo in tutte le competizioni per l’Arsenal che viaggia ad un ritmo preoccupante e… storico: in caso di mancato successo nella prossima gara, infatti, verrà eguagliata la striscia negativa di dieci incontri fatta segnare nel lontano marzo 1977. La prossima sfida contro il West Ham sarà fondamentale per evitare di scrivere una nuova storia che nessuno vorrà certo ricordare.