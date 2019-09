Arsenal, senti Petit: “Emery non mi ha impressionato, la difesa balla ormai da anni…”

Due vittorie e una sconfitta per l’Arsenal in questo avvio di campionato. I Gunners, reduci dalla sconfitta con il Liverpool, ospiteranno questo pomeriggio all’Emirates Stadium il Tottenham, in una gara che promette spettacolo. Proprio della formazione guidata da Unai Emery, al Mirror, ha parlato l’ex bandiera dei londinesi Emmanuel Petit.

IMPRESSIONI – “Non sono rimasto impressionato da quello che Emery ha fatto vedere in queste prime gare della stagione. Rispetto allo scorso anno l’Arsenal è decisamente migliore, ma hanno problemi in difesa, come ormai da anni. La prova ne è stata la partita con il Liverpool: mancavano la comunicazione e i giusti movimenti, con letture tattiche sbagliate e una scarsa copertura per la difesa. Ho la sensazione che Emery stia ancora cercando il sistema di gioco ideale e i suoi undici titolari”.