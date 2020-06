Arsenal senza pace: dopo la vittoria esplode un nuovo caso in squadra

L’Arsenal torna a festeggiare una vittoria dopo le due recenti sconfitte contro Manchester City e Brighton. Tuttavia la gioia dei Gunners sembra essere destinata a non durare a lungo. Infatti la formazione londinese deve fare i conti con un grave caso disciplinare all’interno dello spogliatoio. Tutta colpa di Matteo Guendounzi: il centrocampista francese non ha potuto prendere parte al match vittorioso a causa del suo atteggiamento nell’ultima partita contro il Brighton. Dapprima si è reso protagonista di un brutto gesto, prendendo per il collo l’avversario Neal Maupay; poi ha irriso gli avversari, sottolineando le differenze salariali presenti. Un modo di fare che proprio non sarebbe piaciuto al tecnico Mikel Arteta, secondo Sportsmail.

ADDIO – Questa spaccatura tra giocatore e allenatore potrebbe davvero essere l’origine della cessione del centrocampista. Infatti lo stesso Guendounzi non sembra aver pienamente convinto Arteta dal punto di vista tattico. L’ultima sbandata potrebbe costare caro.