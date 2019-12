Arsenal, sgarbo al City: Arteta ufficializzato senza preavviso

Sale la tensione tra Arsenal e Manchester City. I Gunners hanno reagito all’umiliazione rimediata sul terreno di gioco, con il netto 3-0 dei Citizens all’Emirates Stadium, assumendo il collaboratore di Pep Guardiola, Mikel Arteta come nuovo tecnico. Uno smacco per i campioni d’Inghilterra per le modalità in cui è avvenuta la trattativa. Dapprima il City è stato tenuto all’oscuro del colloquio di mercoledì sera e, quando la notizia si è diffusa, il club ha protestato veemente. Oggi la seconda doccia fredda: l’arrivo di Arteta sulla panchina dei Gunners è stato scoperto dal Manchester solo a fatto compiuto. Addirittura, secondo quanto riportato dal Sun, Guardiola e gli altri dirigenti sarebbero venuti a sapere del trasferimento attraverso social e televisione. Una vera beffa.