Arsenal, si continua con Emery: “Crediamo fortemente in lui per cambiare rotta”

L’ultimo successo in Premier League per l’Arsenal è datato 6 ottobre, oltre un mese fa (1-0 col Bournemouth). Da quel momento, due pareggi e due sconfitte, l’ultima sabato sul campo del Leicester, che non è andata molto giù a tutto l’ambiente dei Gunners (sesto posto in classifica). Tante le voci di un possibile esonero di Unai Emery (fra cui anche il possibile approdo di Luis Enrique, che però si è defilato), ma la società infine ha deciso di confermare il 48enne spagnolo: “Siamo delusi per risultati e prestazioni a questo punto della stagione, condividiamo la frustrazione con fan, giocatori, tecnico e tutto lo staff – hanno detto Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham, rispettivamente responsabile area sportiva e direttore generale -. Le cose devono migliorare e crediamo fortemente in Emery, uomo giusto per cambiare rotta. Lavoriamo intensamente per cambiare le cose, possiamo farcela”.