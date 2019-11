Arsenal, si guarda al dopo Emery: ecco gli allenatori contattati

Come comunicato in mattinata, l’Arsenal ha deciso – dopo la sconfitta interna di ieri, giovedì 28 novembre, contro l’Eintracht Francoforte in Europa League – di esonerare il proprio allenatore Unai Emery, che paga le prestazioni e i risultati al di sotto delle aspettative. Per la prossima gara di Premier League, in casa del Norwich, ci sarà Fredrik Ljunberg sulla panchina dei Gunners, ma è solo tecnico ad interim. La società si guarda in giro per il profilo ideale a cui affidare la squadra, in cerca di risposte.

