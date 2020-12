Arsenal, stoccata di Leno alla squadra: “Arteta ultimo da incolpare per i risultati. Se non si corre in campo…”

Non è certo un bel momento per l’Arsenal che si trova a dover far fronte i mancati risultati del campo e le tante critiche alla squadra e al suo mister Mikel Arteta. Ma è proprio dai giocatori, ed in particolare dal portiere Bernd Leno che arriva la difesa a spada tratta del mister e le accuse al gruppo dei giocatori. Parlando ai microfoni di Sky Sports, l’estremo difensore se l’è presa con i suoi compagni difendendo appunto il manager.

Leno: “Arteta ultimo da incolpare per i risultati”

“L’allenatore è l’ultima persona da incolpare per il fatto che siamo in questa situazione”, ha detto Leno senza giri di parole prendendo le difese del mister. “Se guardi come stavamo correndo in campo in certi momenti. Beh, i giocatori sono gli unici da incolpare. L’atteggiamento è pessimo, manca la disciplina e non abbiamo fiducia in noi stessi. Ci sono molti fattori che entrano in gioco qui. Abbiamo affrontato questo problema in modo molto chiaro internamente e tutti concordano sul fatto che dobbiamo cambiarlo molto rapidamente”. “Il recente rosso a Xhaka? Stiamo commettendo molti errori come in questa gara col Southampton con Gabriel. Siamo fuori posizione molto spesso. L’allenatore non è un problema nello spogliatoio, non ci sono critiche su di lui. Chi è da criticare sono i giocatori. I giocatori sono responsabili e sanno di esserlo”.