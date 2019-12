Arsenal, suona l’allarme: Aubameyang guida l’esodo estivo

Il momento dell’Arsenal è nero come la pece. I risultati non arrivano nemmeno sotto la gestione di Freddie Ljungberg e il possibile approdo di Mikel Arteta dal Manchester City non ha esaltato tifosi e giocatori. Così, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Sun”, i guai peggiori potrebbero arrivare in estate. Infatti metà squadra avrebbe già pronte le valigie in mano. Su tutti spicca Pierre-Emerick Aubameyang, scontento della gestione dell’Arsenal e pronto a trovare una sistemazione migliore. Discorso simile per Alexandre Lacazette e Granit Xhaka. La crisi dei Gunners continua a manifestarsi brutalmente e non accenna a fermarsi almeno provvisoriamente.