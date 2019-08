Arsenal, super Pépé: è il primo giocatore a dribblare Van Dijk dopo 50 partite

La partita di Anfield, per l’Arsenal, si è conclusa con una dura sconfitta, con il Liverpool campione d’Europa che si è imposto per 3-1. In casa Gunners c’è però una stella che brilla: è quella di Nicolas Pépé, attaccante ivoriano prelevato solamente poche settimane fa dai francesi del Lille. Il giocatore, durante il match di ieri, ha infatti messo fine all’incredibile record del difensore dei Reds Virgil Van Dijk, che non subiva un dribbling addirittura da 49 partite.

L’ultimo riuscito nell’impresa prima di lui era stato Mikel Merino, centrocampista attualmente in forza alla Real Sociedad che dribblò l’olandese con la maglia del Newcastle nel marzo 2018.