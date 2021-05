Arsenal, torna il cannone sulla maglia: “Ispirato al passato, pronto al futuro”

L'annuncio del club inglese

Novità in casa Arsenal in vista della prossima stagione. La volontà di tornare alla grandezza degli anni passati si vede anche nella scelta dell'outfit della maglia per la prossima annata. I londinesi, nelle scorse ore, hanno mostrato in anteprima le immagini della divisa da trasferta che vestirà la squadra nel 2021-22.

"Il ritorno del cannone. Ispirato al passato, pronto per il futuro". Così i Gunners hanno lanciato la maglia away 2021/22. Completo giallo, con il blu scuro nelle tre strisce Adidas oltre che sul colletto e sui bordi delle maniche, dove compare anche il rosso. E al posto dello stemma classico l'iconico cannone che rappresenta da sempre l'Arsenal. La maglia è già stata messa in vendita in anteprima sul sito ufficiale del club. Il volto di Aubameyang, capitano e bomber del club, è stato utilizzato inizialmente per l'annuncio sui profili social. Successivamente sono apparsi anche alcuni dei nuovi volti Gunners tra cui il giovane Saka che ha parlato di cosa voglia dire per lui il cannone e l'importanza di indossare la maglia del club inglese.