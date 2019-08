Arsenal, torna la paura per Ozil e Kolasinac: si temono nuovi agguati

La paura non ha ancora smesso di attanagliare l’Arsenal. Infatti, i Gunner rischiano di dover fare a meno di Mesut Ozil e Sead Kolasinac per qualche gara. Nonostante l’arresto dei due soggetti che avevano aggredito i calciatori il 25 luglio, non è venuto meno il rischio di nuovi agguati, dato che entrambi i campioni del club londinese sarebbero finiti in mezzo ad una guerra tra clan. Dunque, per tutelare la loro sicurezza, la società starebbe pensando di tenerli fuori ancora per qualche tempo, nell’attesa che questa brutta faccenda si risolva positivamente. Ozil e Kolasinac hanno già saltato la prima sfida dell’Arsenal contro il Newcastle, conclusasi con la vittoria dei Gunners.