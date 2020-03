Arsenal, Torreira: “Io idolo dei tifosi? Noi uruguaiani onoriamo sempre la maglia…”

Approdato in Inghilterra nell’estate 2018, il centrocampista Lucas Torreira ha ben presto conquistato i tifosi dell’Arsenal. L’ex giocatore della Sampdoria è infatti diventato un elemento fondamentale per il centrocampo dei Gunners, venendo apprezzato per le sue qualità tecniche ma , soprattutto, caratteriali. Di questo, a ESPN, ha parlato lo stesso calciatore uruguaiano.

TIFOSI – “Come ho conquistato i supporter? Per la dedizione che abbiamo noi giocatori uruguaiani: grazie al modo in cui giochiamo, onorando sempre la maglia, è facile per noi farci amare. Viviamo il calcio molto intensamente”.

