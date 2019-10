Arsenal, ultimatum a Emery: “Ci aspettiamo la qualificazione in Champions League…”

Potrebbe essere l’ultima stagione di Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal. I risultati mai del tutto soddisfacenti ottenuti dal tecnico stanno portando i vertici societari ad un’attenta riflessione. Anzi. Sembra che la dirigenza dei Gunners abbia già deciso. Se in quest’annata gli inglesi non dovessero raggiungere i posti che portano la Champions League, sarà addio all’allentatore spagnolo.

Secondo quanto riportato dal Times infatti, la dirigenza dei Gunners è pronta a cambiare guida tecnica se non dovesse arriva la qualificazione alla più importante competizione per club d’Europa. Stando al tabloid, parlando ai fan il dirigente Raul Sanllhei avrebbe dichiarato: “Abbiamo detto ad Unay che l’anno scorso siamo rimasti delusi per il mancato approdo in Champions League, ma in questa stagione, con una squadra decisamente migliorata, non ci sono scuse e ci aspettiamo un risultato positivo”.

In caso di mancato approdo in Coppa, per Emery sembra scontato l’addio.